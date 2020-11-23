خبر في الجول – بيكام في الأهلي لإتمام انتقاله

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 13:54

كتب : أحمد الخولي

أحمد رمضان بيكام - مصر الأولمبي - كوت ديفوار

يقترب الأهلي من حسم صفقة أحمد رمضان بيكام مدافع وادي دجلة بعد الاتفاق مع ناديه.

أحمد رمضان بيكهام

النادي : وادي دجلة

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن بيكام في الطريق بصحبة وكيله أحمد يحيى إلى الأهلي من أجل توقيع عقود انتقاله للقلعة الحمراء.

وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق الأهلي مع دجلة على إتمام انتقال اللاعب.

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ليصبح بيكام ثالث صفقات الأهلي بعد طاهر محمد طاهر من المقاولون وبدر بانون من الرجاء المغربي.

وشارك أحمد رمضان بيكام هذا الموسم في 32 مباراة بين الدوري وكأس مصر، حيث يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن وسجل هدفين.

كما كان صاحب الـ23 عاما أحد أعضاء منتخب مصر الأولمبي الحاصلين على كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة خلال العام الماضي.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن أن الأهلي ودجلة اتفقا على انتقال بيكام إلى الأحمر مقابل 12.5 مليون جنيه، دون أي صفقات تبادلية، حيث رفض الأهلي طلب دجلة إعارة أو بيع أحد الثلاثي محمد شريف أو ناصر ماهر أو صلاح محسن، المنتظر عودته للفريق.

الأهلي بيكام دجلة في الدوري
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