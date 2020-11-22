مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0) - (0) ليستر سيتي.. خطورة حمراء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول وليستر سيتي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

طالع تشكيل الفريقين وأحداث المباراة لحظة بلحظة من هنا

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ق9: هجمة منظمة رائعة بين ماني وفيرمينو، والأخير يمرر لدييجو جوتا الذي يسدد لكن كاسبر شمايكل يتعملق.

ق4: اعتراضات من ليستر بسبب لمس الكرة ليد جويل ماتيب داخل منطقة الجزاء لكن الحكم لا يحتسب شيء

انطلاق المباراة