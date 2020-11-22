انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (3) - (0) ليستر سيتي

الأحد، 22 نوفمبر 2020 - 21:02

كتب : FilGoal

ليفربول - ليستر سيتي - جوني إيفانز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول وليستر سيتي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

طالع تشكيل الفريقين وأحداث المباراة لحظة بلحظة من هنا

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نهاية المباراة

ق86: فيرمينو يكسر نحسه ويسجل الهدف الثالث لليفربول برأسية من ركنية مباشرة.

ق77: فرصة لا تصدق.. فيرمينو ينفرد ويسدد في القائم، تعود لماني الذي يسدد وترتطم في فوفانا وتضرب القائم مرة أخرى!

ق62: ليستر يهدر فرصة تقليص الفارق، لكن فاردي كان متسللا.

ق55: كيف ضاعت هذه الفرصة من عناصر ليفربول؟ فيرمينو يضرب العارضة من داخل منطقة الـ 6 ياردات!

ق52: إصابات الريدز مستمرة.. نابي كيتا يبدو أنه يعاني من إصابة عضلية ومشاركة نيل ويليامز

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42: عرضية روعة من روبرتسون يقابلها جوتا برأسية جميلة تعني الهدف الثاني لليفربول.

ق22: جوني إيفانز يحول الركنية في مرماه ويهزم شمايكل، 1-0 لليفربول

ق13: جوتا يسدد مرة أخرى من على حافة منطقة الجزاء لكن شمايكل في يوم كبير

ق9: هجمة منظمة رائعة بين ماني وفيرمينو، والأخير يمرر لدييجو جوتا الذي يسدد لكن كاسبر شمايكل يتعملق.

ق4: اعتراضات من ليستر بسبب لمس الكرة ليد جويل ماتيب داخل منطقة الجزاء لكن الحكم لا يحتسب شيء

انطلاق المباراة

ليفربول ليستر سيتي في إنجلترا
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