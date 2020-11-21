الشوط الثاني - يونايتد (1) - (0) وست بروميتش.. برونو بوووووم
السبت، 21 نوفمبر 2020 - 22:04
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة لمواجهة مانشستر يونايتد أمام وست بروميتش ألبيون في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.
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ق54 جوووووووووول برونو فيرنانديز والهدف الأول لـ يونايتد من علامة الجزاء
حارس وست بروميتش يتصدى لركلة جزاء برونو، والحكم يعيد الركلة من جديد
ق52 ركلة جزاء لـ يونايتد
ق47 الحكم يلغي ركلة جزاء للضيوف بعد العودة لتقنية الفيديو
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
جونسون حارس وست بروميتش يتألق أمام فرصة جديدة لـ يونايتد
ق15 فرصة محققة لـ يونايتد ضائعة من مارسيال
انطلاق المباراة
بعد قليل انطلاق المباراة
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