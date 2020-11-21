استراحة - توتنام (1) - (0) سيتي

السبت، 21 نوفمبر 2020 - 19:22

كتب : FilGoal

سون - توتنام - مانشستر سيتي

يستقبل توتنام هوتسبير نظيره مانشستر سيتي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــنــا

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نهاية الشوط الأول

ق27 هدف ملغي لـ مانشستر سيتي عن طريق لابورتي بسبب لمسة يد

تمريرة ولا أروع من ندومبيلي وضعت سون منفردا بالمرمى والأخير لا يضيع

ق4 جوووووووووول هدف أول لـ توتنام عن طريق سون

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

توتنام مانشستر سيتي
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