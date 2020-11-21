استراحة - توتنام (1) - (0) سيتي
السبت، 21 نوفمبر 2020 - 19:22
كتب : FilGoal
يستقبل توتنام هوتسبير نظيره مانشستر سيتي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.
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نهاية الشوط الأول
ق27 هدف ملغي لـ مانشستر سيتي عن طريق لابورتي بسبب لمسة يد
تمريرة ولا أروع من ندومبيلي وضعت سون منفردا بالمرمى والأخير لا يضيع
ق4 جوووووووووول هدف أول لـ توتنام عن طريق سون
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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