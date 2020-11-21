مسحة طبية للاعبي الأهلي فور العودة إلى القاهرة.. والطبيب يعلن تحسن حالة الثلاثي الصاب

السبت، 21 نوفمبر 2020 - 16:55

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

كشف خالد محمود طبيب الأهلي أن الفريق سيجري مسحة طبية اليوم السبت بمقر النادي.

ويجري الأهلي، بحسب الموقع الرسمي للنادي، مسحة بمجرد العودة من استاد برج العرب بعد خوض مواجهة ربع نهائي كأس مصر ضد أبو قير للأسمدة.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا يوم غد الأحد بعد المران.

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ويعاني الأهلي من حالتي كورونا حتى الآن، لمحمود عبد المنعم "كهربا" وصالح جمعة.

وفي المقابل، قال الطبيب إن حالة ثلاثي الفريق محمد هاني وعلي لطفي وجونيور أجايي في تحسن.

أضاف "الثلاثي سيبدأ غدًا الأحد الدخول بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق، في إطار تجهيزهم لمواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأوضح محمود أن محمد هاني وجونيور أجايي قطعا شوطًا كبيرًا في برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة، حيث يعاني الأول من الإصابة في الركبة، في حين يعاني الثاني من الإصابة في كاحل القدم.

واستدرك "حالة علي لطفي حارس الفريق مطمئنة، مؤكدًا اقتراب إعلان جاهزية اللاعب من الإصابة في الركبة".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة.

الأهلي الزمالك مسحة كورونا
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