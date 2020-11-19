اتحاد الكرة: إيجابية المسحة الجديدة لـ صلاح والنني ويسافران لإنجلترا بطائرة خاصة

أعلن اتحاد الكرة سفر محمد صلاح ومحمد النني إلى إنجلترا غدا الجمعة من مطار الغردقة عبر طائرة خاصة مجهزة طبيا بعد التنسيق مع ناديي ليفربول وأرسنال.

محمد النني النادي : أرسنال محمد صلاح النادي : ليفربول

وأصيب صلاح والنني بفيروس كورونا، ما منع الأول من المشاركة في مباراتي توجو، فيما غاب الثاني عن المواجهة الثانية.

وأوضح بيان اتحاد الكرة أن هناك تنسيق كامل بينه وبين ناديي لاعبي منتخب مصر.

وأشار البيان إلى أن اللاعبين أجريا مسحة جديدة للكشف عن الفيروس المستجد اليوم الخميس جاءت نتيجتها إيجابية.

وجاء بيان اتحاد الكرة كاملا كالتالي:

صلاح والنني إلى لندن غدا بطائرة مجهزة طبيا

في اطار التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم وناديي ليفربول وأرسنال الانجليزيين تم الاتفاق على سفر كل من محمد صلاح ومحمد النني نجمي المنتخب الوطني المحترفين إلى إنجلترا غدا من مطار الغردقة على متن طائرة خاصة مجهزة طبية على أمل أن تتحول حالتيهما إلى سلبية قريبا والتمكن من العودة إلى مشاركة فريقيهما في مبارياتهما المقبلة.

وكان الاتحاد المصري على تواصل وتنسيق دائمين مع الناديين منذ اصابة كل منهما بفيروس كورونا ، وتم التواصل من خلال الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد على المستوى الإداري والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني على المستوى الطبي، فيما أجرى اللاعبان مسحة جديدة لكل منهما اليوم جاءت نتيجتيهما ايجابية.