دايلي ميل: جوارديولا وافق على تمديد تعاقده مع مانشستر سيتي

الخميس، 19 نوفمبر 2020 - 14:17

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

اتفق بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي على تمديد تعاقده لموسم إضافي مقبل.

وحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فإن جواردويلا وافق أخيرا على تمديد تعاقده مع مانشستر سيتي لموسم إضافي، ولينتهي في نهاية موسم 2020/2021.

صاحب الـ49 عاما حسب العقد الجديد، سيكون بنهايته قد قضى 6 مواسم داخل جدران مانشستر سيتي قابلة للزيادة.

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وفاز بيب مع مانشستر سيتي حتى الآن بـ 8 ألقاب. بطولتان للدوري، وبطولة كأس، وثلاث بطولات كأس الرابطة، وبطولتين كأس الدرع الخيرية.

العديد من التقارير أشارت من قبل لاحتمالية عودة جوارديولا إلى برشلونة في الموسم المقبل، الأمر الذي نفاه المدرب بنفسه كثيرا وقال بأن فترته في برشلونة انتهت.

ورغم تحقيق كافة الألقاب المحلية الممكنة، لكن ما زال هدف بيب الأكبر رفقة مانشستر سيتي هو تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا المستعصي على الفريق.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة توتنام يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي
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