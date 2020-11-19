كريم طارق: أسعى للانضمام إلى فريق جماهيري.. أمتلك عرضين ولا مفاوضات رسمية مع القطبين

الخميس، 19 نوفمبر 2020 - 00:49

كتب : FilGoal

كريم طارق - محمد عبد الغني - الزمالك - طلائع الجيش

كشف كريم طارق نجم بتروجت المعار إلى طلائع الجيش عن رغبته في الانتقال إلى ناد جماهيري مع بداية الموسم الجديد.

وتألق كريم طارق مع طلائع الجيش قبل أن تنتهي إعارته ويعود إلى بتروجت ويدرس العروض المقدمة إليه.

وقال كريم طارق عبر قناة النهار: "طلائع الجيش كان يرغب في تجديد استعارتي لمدة موسم جديد ولكن أبلغتهم برغبتي في خوض تجربة جديدة، الجيش صاحب فضل كبير عليّ".

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وكشف طارق "أرغب في الانضمام إلى ناد جماهيري، مبارياته تشاهد بشكل أكبر".

وأوضح "أمتلك حاليا عرضين من إنبي والإسماعيلي بعد توقف مفاوضات الاتحاد، مازالت المفاوضات مستمرة مع إدارة بتروجت بشأن رغباتهم المالية".

وعن مفاوضات القطبين قال طارق: "تم طرح اسمي في فترة ماضية داخل النادي الأهلي لكن لا توجد مفاوضات رسمية، الأمر ذاته بالنسبة للزمالك وبيراميدز".

وأتم تصريحاته بالحديث عن الجماهير "ألعب منذ عام 2012، وخضت مباراة واحدة فقط أمام الجماهير كانت أمام الاتحاد السكندري وفي نفس اليوم حدثت حادثة الزمالك وإنبي فتم منع الجماهير مجددا".

وسجل كريم طارق 7 أهداف مع طلائع الجيش هذا الموسم في الدوري المصري من 27 مباراة خاضهم مع الفريق.

كريم طارق إنبي الإسماعيلي
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