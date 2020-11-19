كريم طارق: أسعى الانضمام لناد جماهيري.. أمتلك عرضين ولا مفاوضات رسمية مع القطبين

الخميس، 19 نوفمبر 2020 - 00:49

كتب : FilGoal

كريم طارق - محمد عبد الغني - الزمالك - طلائع الجيش

كشف كريم طارق نجم بتروجت المعار إلى طلائع الجيش عن رغبته في الانتقال إلى ناد جماهيري مع بداية الموسم الجديد.

وتألق كريم طارق مع طلائع الجيش قبل أن تنتهي إعارته ويعود إلى بتروجت ويدرس العروض المقدمة إليه.

وقال كريم طارق عبر قناة النهار: "طلائع الجيش كان يرغب في تجديد استعارتي لمدة موسم جديد ولكن أبلغتهم برغبتي في خوض تجربة جديدة، الجيش صاحب فضل كبير عليّ".

أخبار متعلقة
طلائع الجيش يعلن رحيل عبد الحميد بسيوني وتعيين طارق العشري الأهلي يخاطب اتحاد اليد لترحيل موعد مباراتي الجيش والزمالك لإكمال قائمته من الشباب تشكيل الأهلي - فتحي أساسي لأخر مرة مع الأحمر أمام الجيش في ختام الدوري تشكيل طلائع الجيش – عمرو جمال يقود الهجوم أمام الأهلي

وكشف طارق "أرغب في الانضمام إلى ناد جماهيري، مبارياته تشاهد بشكل أكبر".

وأوضح "أمتلك حاليا عرضين من إنبي والإسماعيلي بعد توقف مفاوضات الاتحاد، مازالت المفاوضات مستمرة مع إدارة بتروجت بشأن رغباتهم المالية".

وعن مفاوضات القطبين قال طارق: "تم طرح اسمي في فترة ماضية داخل النادي الأهلي لكن لا توجد مفاوضات رسمية، الأمر ذاته بالنسبة للزمالك وبيراميدز".

وأتم تصريحاته بالحديث عن الجماهير "ألعب منذ عام 2012، وخضت مباراة واحدة فقط أمام الجماهير كانت أمام الاتحاد السكندري وفي نفس اليوم حدثت حادثة الزمالك وإنبي فتم منع الجماهير مجددا".

وسجل كريم طارق 7 أهداف مع طلائع الجيش هذا الموسم في الدوري المصري من 27 مباراة خاضهم مع الفريق.

كريم طارق إنبي الإسماعيلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
كريم طارق: أسعى الانضمام لناد جماهيري.. أمتلك عرضين ولا مفاوضات رسمية مع القطبين 13 دقيقة | ميركاتو
فخر الدين: الراحة النفسية سبب عودتي للاسماعيلي.. أبحث عن لقب هداف الدوري 41 دقيقة | الدوري المصري
سيد معوض: افتقدنا صلاح مثلما يحدث مع البرتغال ورونالدو.. والقمة لم تسيطر على المنتخب ساعة | منتخب مصر
لوكاكو يحسم تأهل بلجيكا لنهائيات دوري الأمم الأوروبية بالفوز على الدنمارك.. وإنجلترا تهزم أيسلندا ساعة | أوروبا
خبر في الجول – إنبي يتمم تعاقده مع زياد بوغطاس لاعب النجم الساحلي ساعة | الدوري المصري
إيطاليا تتأهل لنهائيات دوري الأمم الأوروبية دون هزيمة بالفوز على البوسنة.. وهولندا تهزم بولندا ساعة | أوروبا
ميسي يرد على اتهام عم جريزمان: لقد سئمت من كوني سبب كل مشكلة في برشلونة ساعة | أوروبا
وفاة هيرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 3 إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا 4 حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد"
قد ينال إعجابك