مران الزمالك - انتظام إمام عاشور في التدريبات الجماعية.. ومشاركة الدوليين الخميس

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 18:56

كتب : إبراهيم رمضان

عبد الله جمعة في مران الزمالك - موقع الزمالك الرسمي

عبد الله جمعة في مران الزمالك - موقع الزمالك الرسمي

انتظم إمام عاشور لاعب الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء.

وكان عاشور قد لعب مع المنتخب الأولمبي في الدورة الودية استعدادا لأولمبياد طوكيو.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة نادي مصر مساء السبت على ملعب السويس الجديد في ربع نهائي كأس مصر.

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ومن المقرر أن ينتظم ثنائي المنتخب الأولمبي محمد صبحي حارس المرمى ومحمد عبد السلام مدافع الفريق في تدريبات غد الخميس.

ومنح الجهاز الفني بقيادة جايمي باتشيكو راحة للثنائي من مران اليوم الأربعاء.

وحرص الجهاز الفني والإداري بالفريق التواصل مع مدحت عبد الهادي المدرب العام بعد إيجابية المسحة الطبية الخاصة به بفيروس كورونا.

واطمأن الجهاز الفني للفريق بنادي الزمالك على جاهزية أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق بعد انتظامه عقب العودة من معسكر منتخب الشباب.

وخضع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لجلسة استشفائية اليوم بالنادي بعد عودته من معسكر المنتخب الأول.

وينتظم سداسي المنتخب الأول من لاعبي الزمالك في تدريبات غد الخميس.

مران الزمالك إمام عاشور
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