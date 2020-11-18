غريب: لدينا عرض لمواجهة اليابان في ديسمبر.. ونفاوض الأرجنتين وإسبانيا وفرنسا

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 10:17

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي

قال شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي إن هناك عرض لمواجهة اليابان في طوكيو وديا خلال شهر ديسمبر المقبل، متمنيا خوضها نظرالأنه سيكون من الصعب الانتظار حتى مارس المقبل دون اللعب. وذلك استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو خلال الصيف المقبل.

وصرح غريب عبر إذاعة أون سبورت: "لدينا عرض لمواجهة اليابان في طوكيو خلال شهر ديسمبر المقبل".

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وأضاف "أتمنى الحصول على 5 أيام للسفر وخوض هذه المباراة الودية، لأنه من الصعب الانتظار لأجندة شهر مارس المقبل دون اللعب".

واستطرد "أعد أيضا باللعب ضد الأرجنتين وديا في مارس المقبل".

وأتم شوقي غريب تصريحاته في هذا الشأن "نتفاوض أيضا مع أكثر من منتخب أوروبي من المتأهلين للأولمبياد مثل إسبانيا وفرنساوألمانيا".

منتخب مصر الأولمبي فاز بالدورة الودية الأولمبية المصغرة في القاهرة بعدما تعادل سلبيا مع كوريا الجنوبية وفاز ضد البرازيل بنتيجة 2-1.

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