ناصر ماهر: الفوز التاريخي على البرازيل أمر جيد.. نستعد رغم غياب عدد من لاعبي الفريق

أعرب ناصر ماهر صانع ألعاب منتخب مصر الأولمبي عن سعادته بتحقيق الفريق الفوز التاريخي على البرازيل.

وفاز منتخب مصر الأولمبي على البرازيل بهدفين مقابل هدف واحد ضمن البطولة الودية استعدادا لأولمبياد طوكيو.

وقال ناصر ماهر عبر أون تايم سبورتس: "أمر جيد أن نفوز لأول مرة في التاريخ على البرازيل".

وتابع "نستعد جيدا رغم غياب عدد من اللاعبين المهمين في الفريق، ونؤدي بشكل جيد جدا".

وأضاف ماهر "من الطبيعي أن هناك تراجع في المباراة لأننا نلعب أمام البرازيل، لكن نجحنا في العودة والهجوم والفوز".

وأتم تصريحاته "هدفنا الأول كان الصعود وحاليا نريد تحقيق ميدالية أولمبية".