مباشر - إسبانيا (4) - (0) ألمانيا.. فيران توريس والخااااامس
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 21:40
كتب : FilGoal
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ق72: جووووووول الخااااامس لإسبانيا من فيران توريس.
ق55: جووول فيران توريس يسجل الهدف الرابع للاروخا.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم إسبانيا بثلاثية دون رد.
ق38: جووول ثالث لإسبانيا عن طريق رودري.
ق33: جووول فيران توريس يسجل الهدف الثاني لإسبانيا.
ق23: هدف ملغي لإسبانيا بداعي التسلل على موراتا.
ق15: جووول موراتا يسجل الهدف الأول لمنتخب إسبانيا برأسية بعد تحويله لعرضية قادمة من ركلة ركنية من الناحية اليمنى.
انطلاق المباراة.