مباشر - إسبانيا (4) - (0) ألمانيا.. فيران توريس والخااااامس

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 21:40

كتب : FilGoal

ألمانيا - إسبانيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي إسبانيا وألمانيا التي تقام في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.

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ق72: جووووووول الخااااامس لإسبانيا من فيران توريس.

ق55: جووول فيران توريس يسجل الهدف الرابع للاروخا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم إسبانيا بثلاثية دون رد.

ق38: جووول ثالث لإسبانيا عن طريق رودري.

ق33: جووول فيران توريس يسجل الهدف الثاني لإسبانيا.

ق23: هدف ملغي لإسبانيا بداعي التسلل على موراتا.

ق15: جووول موراتا يسجل الهدف الأول لمنتخب إسبانيا برأسية بعد تحويله لعرضية قادمة من ركلة ركنية من الناحية اليمنى.

انطلاق المباراة.

إسبانيا ألمانيا
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