مباشر - مصر الأولمبي (0)-(0) البرازيل الأولمبي.. محاولات حمراء غير مكتملة

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 20:41

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي - كوريا الجنوبية الأولمبي

يستضيف منتخب مصر الأولمبي فريق البرازيل على استاد القاهرة ضمن البطولة الودية استعدادا لأولمبياد طوكيو.

وكان منتخب مصر قد تعادل في المباراة الأولى أمام كوريا الجنوبية، بينما نجح منتخب البرازيل في تحقيق الفوز على كوريا الجنوبية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 15: محاولات مصرية غير مكتملة

ق 10: نشاط لمنتخب البرازيل ومحاولات على المرمى دون خطورة

انطلاق المباراة

مباشر مصر الأولمبي البرازيل الأولمبي
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