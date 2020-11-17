مباشر تصفيات إفريقيا - توجو (0)-(3) مصر.. نزول السعيد ورمضان

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 17:28

كتب : FilGoal

مصر ضد توجو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب توجو ضد مصر في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

تابع تفاصيل المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 67: نزول السعيد ورمضان بدلا من أفشة وتريزيجيه

ق 56: خروج محمد شريف وأحمد كوكا ونزول زيزو ومصطفى محمد

ق 52: جوووووووووووووول تريزيجيه والثالث

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مصر بهدفين دون رد

ق 40: إنذار للونش

ق 31: جوووووووووووووووول محمد شريف والثاني

ق 25: أحمد توفيق يبعد كرة خطيرة

ق 17: حجازي يخطأ في إبعاد الكرة ويهدد مرمى الشناوي لكن الحارس يبعد الكرة لركنية

ق 12: رأسية خطيرة من مالابا تمر أعلى العارضة

ق 10: لابا كودجو يمر من حجازي ويهدد مرمى الشناوي

ق 7: محاولة هجومية من مصر وانطلاقة من كوكا ثم تصل الكرة إلى محمد شريف الذي كان في موقف تسلل

انطلاق المباراة

مصر توجو تصفيات أمم إفريقيا
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