مباشر تصفيات إفريقيا - توجو (0)-(3) مصر.. العارضة تنقذ الونش من هدف عكسي
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 17:28
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب توجو ضد مصر في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.
تابع تفاصيل المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق 86: العارضة تنقذ الونش من هدف عكسي
ق 85: خروج أيمن أشرف للإصابة ونزول فتوح
ق 67: نزول السعيد ورمضان بدلا من أفشة وتريزيجيه
ق 56: خروج محمد شريف وأحمد كوكا ونزول زيزو ومصطفى محمد
ق 52: جوووووووووووووول تريزيجيه والثالث
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم مصر بهدفين دون رد
ق 40: إنذار للونش
ق 31: جوووووووووووووووول محمد شريف والثاني
ق 25: أحمد توفيق يبعد كرة خطيرة
ق 17: حجازي يخطأ في إبعاد الكرة ويهدد مرمى الشناوي لكن الحارس يبعد الكرة لركنية
ق 12: رأسية خطيرة من مالابا تمر أعلى العارضة
ق 10: لابا كودجو يمر من حجازي ويهدد مرمى الشناوي
ق 7: محاولة هجومية من مصر وانطلاقة من كوكا ثم تصل الكرة إلى محمد شريف الذي كان في موقف تسلل
انطلاق المباراة