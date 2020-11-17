محمد حسن يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن محمد حسن لاعب وسط الزمالك عن إصابته بفيروس كورونا.

وكشف حسن عبر حسابه على إنستاجرام أن نتيجة التحليل الخاصة به إيجابية.

ويعد حسن ثاني لاعب من لاعبي الزمالك الموجودين في مصر الذي يتعرض للإصابة بالفيروس، بعد قائد الفريق حازم إمام.

لاعب الوسط المدافع صاحب الـ 27 عاما، أمامه 10 أيام للحاق بنهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي.

وانتقل حسن للزمالك من دجلة في مطلع الموسم قبل الماضي، ولعب في الموسم الماضي 17 مباراة.