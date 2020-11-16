مصر ضد توجو - طارق السعيد لـ في الجول: كان من الضروري انضمام أحمد فتحي لتعويض أزمة الجبهة اليمنى

يرى طارق السعيد نجم منتخب مصر السابق أن عدم انضمام أحمد فتحي لقائمة الفراعنة لمواجهة توجو يمثل أزمة في ظل غياب محمد هاني للإصابة.

ويلعب منتخب مصر ضد توجو الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا في الكاميرون 2021.

وفاز منتخب مصر على توجو بهدف دون رد في الجولة الثالثة للتصفيات سجله محمود حمدي "الونش".

FilGoal.com سأل نجوم الكرة المصرية السابقين عن الطريقة الأنسب للمنتخب في هذه المباراة والتشكيل الأفضل من وجهة نظرهم.

كذلك سأل FilGoal.com من يعوض محمد هاني الذي تعرض للإصابة وأيضا عمرو السولية الذي تعرض للإيقاف.

وقال طارق السعيد لـFilGoal.com: "إذ تواجد أحمد فتحي مع منتخب مصر كان سيحل هذه الأزمة بالتأكيد لعدم وجود ظهير أيمن سوى محمد هاني".

وأضاف "أرى أن حمدي فتحي الأنسب لقيادة الجبهة اليمنى خاصة أن أدواره الدفاعية ستكون أكثر في هذه المباراة".

وواصل "وفي وسط الملعب بالتأكيد سيلعب طارق حامد بدلا من عمرو السولية".

وأتم تصريحاته "لا أرى أن هذه المباراة تحتاج لتغييرات كثيرة في التشكيل فقط التبديلات الإجبارية بسب الغيابات".

واختار طارق السعيد تشكيل مصر الأنسب لهذه المباراة كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: حمدي فتحي – الونش – أحمد حجازي – فتوح.

الوسط: طارق حامد – محمد النني – عبد الله السعيد.

الهجوم: تريزيجيه – مصطفى محمد – زيزو.