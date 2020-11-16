البطل يتأهل لأمم إفريقيا.. الجزائر تقترب من رقم مصر بعد التعادل أمام زيمبابوي

ضمن منتخب الجزائر بطل أمم إفريقيا النسخة الماضية تأهله للبطولة الإفريقية المقبلة المقامة في الكاميرون، بعد التعادل أمام زيمبابوي.

منتخب الجزائر تعادل أمام زيمبابوي بهدفين لكل منتخب في الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا.

الجزائر تقدمت مرتين بفضل المتألق رياض محرز، الذي صنع الهدف الأول بعرضية متقنة حولها أندي ديلور برأسية قوية في الشباك في الدقيقة 33.

وبعدها مباشرة سجل رياض محرز هدفا ولا أروع ولا أجمل بعد استلامة بالكعب وانفراد وتلاعب بدفاع المنتخب الزيمبابوي.

تصفيات امم افريقيا | الجزائر 2 × 0 زيمبابوي | هدف الثاني الجزائر رياض محرز هدف خوراااافي 😱😱😱😱😱🔥🔥🔥 HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/dvOnDoxaQh — فهد احسن واحد (@btvfscfwntl2625) November 16, 2020

وقبل نهاية الشوط الأول قلص كنوليدج موسونا النتيجة بهدف أول لمنتخب زيمبابوي من ركلة حرة متقنة.

وأدرك برنس دودي هدف التعادل لأصحاب الأرض بعد تسديدة فشل رايس مبولحي في التعامل معها في الدقيقة 82.

وواصل منتخب الجزائر مطاردة الرقم القياسي المُسجل باسم المنتخب المصري، ليصل للمباراة رقم 22 بلا هزيمة.

منتخب مصر يحمل الرقم القياسي برصيد 24 مباراة متتالية بدون هزيمة، فيما يقترب الخضر من هذا الرقم بعد تفادي الهزيمة أمام زيمبابوي.

وأصبح منتخب الجزائر هو ثاني منتخب يضمن التواجد في أمم إفريقيا المقبلة بعد منتخب السنغال.

الجزائر في صدارة المجموعة بـ 10 نقاط، بينما منتخب زيمبابوي في الوصافة بـ 5 نقاط، ثم زامبيا 3 نقاط من 3 مباريات وبوتسوانا نقطة من 3 مباريات.

ويتأهل المتصدر والوصيف إلى أمم إفريقيا في الكاميرون، باستثناء مجموعة البلد المستضيف للبطولة.