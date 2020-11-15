الصفقة الخامسة - الإسماعيلي يضم إبراهيم عبد القوي من سموحة

الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 22:01

كتب : ياسر الشريف

إبراهيم عبد القوي - الإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي التعاقد مع إبراهيم عبد القوي لاعب وسط سموحة دون الكشف عن مدة التعاقد.

وقال علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي إن التعاقد جاء بناء على توصية من لجنة التعاقدات.

واجتاز اللاعب الكشف الطبي قبل توقيع عقد طويل الأمد مع الإسماعيلي.

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ويعد عبد القوي هو خامس صفقات الإسماعيلي هذا الموسم بعد كل من الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف.

بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق.

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