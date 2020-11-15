سلبية مسحة جميع أعضاء بعثة المنتخب.. ومران وحيد قبل مواجهة توجو

أعلن الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبوالعلا، سلبية المسحة التى خضعت لها بعثة المنتخب عقب نهاية مباراة توجو.

وخضع جميع أفراد البعثة إلي مسحة جديدة داخل استاد القاهرة بخلاف البرتوكول الموجود ضمن إرشادات "كاف" للاطمئنان علي سلامة الجميع، ليتبين سلبية عينة الجميع.

ووصلت البعثة إلى لومي عاصمة توجو قبل قليل، إذ كان وسام حسين سفير مصر في توجو باستقبالهم.

وتضم بعثة منتخب مصر لاعبي المنتخب، والجهاز الفني للفراعنة، بجانب جمال محمد على ومحمد فضل عضوا اللجنة الخماسية بالجبلاية.

وسافر محمد فضل بدلا من عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، ورحب السفير المصري بتوجو ببعثة المنتخب الوطني، وحرص على التواجد معهم منذ لحظة الوصول من أجل تذليل كافة العقبات التي قد تواجههم.

من جهة أخرى، قرر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، الاكتفاء بمران وحيد في العاصمة التوجولية لومي استعداداً لمباراة الإياب المقرر لها الثلاثاء المقبل.

ومنح البدري راحة للاعبين من التدريبات اليوم، على أن يخوض الفراعنة مرانا وحيدا غداً استعداداً للمباراة.

وكان لاعبو المنتخب البدلاء والذين شاركوا فى أجزاء قليلة من المباراة أدوا مرانا بدنيا في الملعب عقب مباراة توجو أمس السبت.

من جهة أخرى، كان البدري قد قرر استبعاد عمرو السولية لاعب الأهلى من رحلة توجو بعدما تأكد إيقافه وعدم مشاركته فى مباراة الإياب لحصوله على الإنذار الثاني.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا على توجو بهدف دون رد في الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، أحرزه محمود حمدي "الونش".

ويلتقي منتخب مصر مع توجو مجددا مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات.