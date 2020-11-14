مباشر - مصر (0) - (0) توجو.. العارضة تحرم مصطفى محمد من هدف أول

السبت، 14 نوفمبر 2020 - 20:35

كتب : FilGoal

تريزيجيه - مصر - كينيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة منتخب مصر أمام منتخب توجو في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

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** ق16 تريزيجيه يسقط أرضا مطالبا بالحصول على ركلة جزاء ولكن الحكم لم يحتسب أي شيء

** ق1 فرصة أولى عن طريق مصطفى محمد ولكن تسديدته لم تهز الشباك

** انطلاق المباراة

** المباراة تنطلق في التاسعة مساءً على استاد القاهرة

في المنتخب منتخب مصر توجو
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