مباشر - مصر (0) - (0) توجو.. العارضة تحرم مصطفى محمد من هدف أول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة منتخب مصر أمام منتخب توجو في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

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** ق16 تريزيجيه يسقط أرضا مطالبا بالحصول على ركلة جزاء ولكن الحكم لم يحتسب أي شيء

** ق1 فرصة أولى عن طريق مصطفى محمد ولكن تسديدته لم تهز الشباك

** انطلاق المباراة

** المباراة تنطلق في التاسعة مساءً على استاد القاهرة