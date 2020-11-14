مصدر من المنتخب لـ في الجول: صلاح مستمر في مصر لحين الشفاء من كورونا

السبت، 14 نوفمبر 2020 - 11:08

كتب : وليد الحسيني

محمد صلاح - منتخب مصر

محمد صلاح - منتخب مصر

كشف مصدر من المنتخب عن استمرار محمد صلاح في مصر لحين شفاءه بشكل تام من فيروس كورونا.

وقال المصدر في تصريحات لـFilGoal.com: "ليفربول يتابع حالة صلاح مع محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر على مدار الساعة".

وأضاف "رئيس الجهاز الطبي في ليفربول يتحدث عبر تقنية (Video Call) مع أبو العلا لمتابعة البروتوكول الطبي لصلاح".

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المصدر واصل "علاج صلاح يسير وفقا للبروتوكول الطبي الذي أحضره اللاعب معه من إنجلترا بتعليمات من ليفربول للاعبي الفريق".

وأكمل "أرسلنا خطابا بتفاصيل المسحتين اللتين خضع لهما صلاح إلى ليفربول، والنادي شكرنا على مجهوداتنا في علاج صلاح".

وأتم "محمد صلاح تأكد غيابه عن مباراة توجو في توجو بعد أيام حتى لو تحولت عينته إلى سلبية لأن السفر سيكون غدا الأحد، واللاعب مستمر في مصر لحين اكتمال الشفاء من كورونا بشكل تام ثم يعود إلى إنجلترا للانضمام إلى ليفربول".

كان اتحاد الكرة قد أعلن مساء أمس الجمعة، إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا بعد إيجابية عينتين له قبيل مباراة توجو.

ويلتقي منتخب مصر مع توجو مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

منتخب مصر محمد صلاح توجو
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