مرتضى منصور: الزمالك ورئيسه لن يسقطا.. هدفنا واحد وهو بطولة إفريقيا

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 20:42

كتب : إبراهيم رمضان

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

وصف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ناديه بـ"الهرم الذي لن يسقط"، وذلك في حديثه من داخل مقر النادي اليوم الجمعة.

وقال مرتضى منصور: "الزمالك هرم ولن يسقط أبدا، ورئيسه هرم ولن يسقط أبدا".

وأضاف في تصريحاته من داخل النادي "كل التحية والشكر لملايين جماهير الزمالك المتحدة من أجل النادي، وسعيد أننا جميعا يد واحدة".

أخبار متعلقة
أمير مرتضى: واجهنا تعسفا من اللجنة الطبية في كاف.. ساسي كاد يغيب عن اللقاء مرتضى: نفذ وعدك يا مصطفى لأتركك تحترف.. ولا تفكروا في مواجهة الأهلي الآن مرتضى: حصلنا على المركز الثاني بالعند في الجنايني.. ومن الصعب شفاء كل مصابي الرجاء دفعة واحدة مرتضى: لا أعاني انفصاما كي أعارض تأجيل لقاء الرجاء.. ودورنا يبدأ الآن

وتابع "على الرغم من كل ما تعرضت له مؤخرا، لكني مطمئن أن الزمالك سيتوج بالبطولة الإفريقية الغالية".

وأكمل حديثه قائلا: "تحّملنا الكثير وفي النهاية هدفنا واحد وهو بطولة إفريقيا".

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة الأهلي في الـ 27 من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا المنتظر.

في الدوري الزمالك في إفريقيا مرتضى منصور
نرشح لكم
أخر الأخبار
رئيس جازيل لـ في الجول: لا توجد أزمة لدينا.. اتفقنا على خوض مباراتي الزمالك في القاهرة 44 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) المقاصة.. سيطرة حمراء 47 دقيقة | الدوري المصري
دربي القناة يكتب أول تعادل سلبي في الموسم الجديد بالدوري ساعة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - محمد شريف وطاهر محمد يقودان الهجوم ضد المقاصة ساعة | مصر
تشكيل المقاصة - الهجوم بـ فوافي وعمران ومروان حمدي أمام الأهلي ساعة | الدوري المصري
مباشر - فولام (1) - (0) ليفربول.. هندرسون يهدر التعادل ساعة | الدوري الإنجليزي
إنقاذات خرافية بعد خطأ قاتل توقف زحف توتنام نحو الصدارة وتنقذ بالاس ساعة | أوروبا
روما يستعيد نغمة الانتصارات بخماسية في بولونيا بشوط واحد.. ونابولي ينجو من فخ سامبدوريا ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 حوار – زيزو.. عن يقين الفوز ضد الأهلي ولاعب يريده لـ الزمالك منه.. وكاميرا كارتيرون الخفية 3 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح 4 باتشيكو: الدوري في الزمالك يساوي 5 ألقاب في الأهلي.. لم أر الأحمر يتعرض للأذى في مصر
قد ينال إعجابك