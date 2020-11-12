مباشر بالفيديو – مصر الأولمبي (0) - (0) كوريا الجنوبية.. أحمد ريان يهدر هدفا
الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 19:41
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر وكوريا الجنوبية الأولمبيين في إطار الاستعدادات لخوض أولمبياد طوكيو.
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ق63: 3 تبديلات لمنتخب مصر بمشاركة فادي فريد وعمار حمدي وكريم فؤاد بدلا من صلاح محسن وإمام عاشور وحسن علي.
ق56: تسديدة قوية من كريم العراقي من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغته لمدافع كوريا بطريقة جميلة لكن الحارس يشتت الكرة بنجاح.
ق54: تسديدة قوية من أحمد ريان ارتطمت في الشباك من الخارج.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق39: صلاح محسن يهدر هدفا محققا لمنتخب مصر بعدما سدد كرة ضعيفة تصدى لها حارس كوريا على مرتين.
ق28: تسديدة رائعة من إمام عاشور حولها حارس كوري إلى ركلة ركنية.
ق13: فرصة خطيرة أخرى لمنتخب مصر، إمام عاشور يتبادل الكرة سريعا مع صلاح محسن وسدد مباشرة بيمناه لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.
ق9: فرصة خطيرة للمنتخب الكوري من الناحية اليمنى لكن دفاع منتخب مصر شتت الكرة بنجاح.
ق1: يا رباااه في الدقيقة الأولى صلاح محسن يرسل عرضية ولكن رأسية كريم العراقي تذهب بعيدة عن المرمى.
انطلاق المباراة.