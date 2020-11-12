مصدر من شباب المحمدية لـ في الجول: المفاوضات مع الزمالك بشأن أحداد لم تفشل

الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 14:42

كتب : محمد عبد العظيم

حميد أحداد - الرجاء

كشف نادي شباب المٌحمدية الجزائري عن وضع مفاوضات الفريق مع الزمالك بخصوص الحصول على خدمات حميد أحداد اللاعب المغربي في صفوف الزمالك.

حميد أحداد

النادي : الرجاء البيضاوي

شباب المحمدية
الزمالك

وقال مصدر من نادي شباب المٌحمدية في تصريحات لـFilGoal.com: "المفاوضات مع الزمالك بشأن حميد أحداد لم تنته بعد".

وأوضح "تقدمنا بعرض لشراء اللاعب بشكل نهائي لكن الزمالك لم يعجبه المقابل المادي لذلك قدمنا عرض آخر بالحصول على خدمات اللاعب بنظام الإعارة".

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المصدر أتبع "ننتظر رد الزمالك. لدينا تفائل كبير حول حسم الصفقة، خاصة مع رغبة اللاعب في الانضمام لنا وأن الزمالك منفتح لفكرة رحيله".

وصعد فريق شباب المُحمدية للدوري المغربي الممتاز تمهيدا للمشاركة في الموسم المقبل.

حميد أحداد قضى الموسم المنقضي معارا لفريق الرجاء البيضاوي المغربي.

صاحب الـ25 عاما شارك في 29 مباراة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا. سجل فيهم 9 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

الزمالك الرجاء حميد أحداد شباب المحمدية
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