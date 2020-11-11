مباشر مجموعة مصر – كينيا (1) - (1) جزر القمر.. جووول التعادل لأصحاب الأرض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي كينيا وجزر القمر التي تقام اليوم الأربعاء في ثالث جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 في ملعب موي.

ويلعب المنتخبان في المجموعة السابعة رفقة مصر وتوجو.

ويتصدر منتخب جزر القمر المجموعة بأربع نقاط ويليه كينيا بنقطتين بالتساوي مع مصر، وأخيرا توجو بنقطة وحيدة.

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ق65: جووول التعادل لكينيا عن طريق مسعود جوما بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم جزر القمر بهدف دون رد.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق41: طرد لمُسجل هدف جزر القمر يوسف مشانجاما واعتراضات شديدة من اللاعب فور خروجه من الملعب بعد حصوله على الإنذار الثاني.

ق33: حارس جزر القمر يتصدى لتسديدة صاروخية ويحولها لركلة ركنية.

ق26: جووول أول لجزر القمر عن طريق يوسف مشانجاما من ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء.

ق25: الحكم يحتسب خطأ لجزر القمر بعدما منح الفرصة في بادئ الأمر ولكنها أهدرت.

ق23: منتخب جزر القمر يهدر فرصة هدف محقق بعدما مرت التسديدة بجوار المرمى بسنتيمترات قليلة.

ق3: منتخب كينيا كاد يسجل هدفا مبكرا لكن الرأسية مرت بجوار المرمى.

انطلاق المباراة.