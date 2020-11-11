الاتحاد الصربي: سندفع غرامة لاعبي فيورنتينا إذا لزم الأمر

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 - 11:18

كتب : FilGoal

تاديتش - صربيا - البرتغال

تعهد الاتحاد الصربي بدفع الغرامة المالية للاعبيه من فيورنتينا إذا لزم الأمر من أجل المشاركة مع المنتخب.

وكانت السلطات الصحية في فلورنسا قد فرضت حظرا على لاعبي فيورنتينا والدخول في فقاعة بسبب إيجابية حالات بعض اللاعبين في الفريق.

إلا أن دوسان فلاهوفيتش ونيككولا ميلينكوفيتش ثنائي فيورنتينا قد خرقا ذلك الحظر بالالتحاق بمنتخب بلادهم للمشاركة في مباريات التوقف الدولي.

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وقال الاتحاد الصربي عبر صحيفة إنفورمر: "نحن مع شبابنا وسندعمهم طوال الطريق".

وشدد "لا يمكن التسبب في مشاكل للاعبين لأن فيفا ويويفا منحا الإذن للمشاركة في المباريات الدولية".

وأتم تصريحاته "فيفا أبلغ الاتحاد الإيطالي بالفعل ونحن مستعدون لدفع الغرامة إذا لزم الأمر".

منتخب صربيا فيورنتينا
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