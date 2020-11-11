حسين زكي لـ في الجول: تغيير مواعيد مباريات حسم الدوري ليس مفهوما.. والتأجيل من عدمه لن يحدث فرقا معي

تحدث حسين زكي مدرب الزمالك لكرة اليد عن قرار تأجيل مباريات الموسم الماضي.

وأعلن اتحاد كرة اليد تأجيل مباريات الجولتين المتبقيتين من الموسم الماضي لنهاية شهر نوفمبر الجاري، وهو ما أبدى الزمالك اعتراضه عليه.

وقال حسين زكي لـ FilGoal.com: "الطبيعي أن المنظومة هي صاحبة القرار، أما بالنسبة لي ألعب في أي وقت وأي مكان".

وتابع "تغيير المواعيد يشعرني بالضيق بعد طلب الأهلي تأجيل المباريات وهو شيء ليس مفهوما، لكن في التوقيت ذاته مستعدون والفريق كامل والأهم سلامة اللاعبين".

وتعرض لاعب الأهلي إسلام حسن للإصابة بفيروس كورونا خلال معسكر المنتخب.

وأضاف "طالبنا سابقا بالإبقاء على المواعيد الرسمية القديمة وعدم رضانا بالمواعيد الجديدة، نواجه مشكلة كورونا وهذا أمر طارئ ويواجه الجميع".

وشدد "نحن على استعداد لمواجهة الاهلي في أي مكان وزمان، ولكن فكرة الاشتراطات هي من تحكم، هذا كل ما في الأمر".

وأكمل"نعترض على تأجيل المباريات مرة أخرى وحصول الأهلي على أسبوعين إضافيين هذا ليس عادلا".

وواصل "الاتحاد أبلغنا أن اللعب بالقائمة القديمة للموسم الماضي، مباريات الصعود والهبوط لعبوا بالقائمة القديمة وبالتالي عند إجراء أي تغيير تلك الفرق ستعترض وهذا حقها، وبالتالي ضرورة الاستكمال على نفس الشروط".

وأردف "مثلما رحل لاعبين عن الأهلي هناك من رحل عن الزمالك وبالتالي ليس موجودا في القائمة القديمة، كل نادي لدي نفس المشكلة وهناك تكافؤ".

أما عن تجهيز الناشئين أوضح "هولاء جاهزون ويلعبوا بشكل طبيعي ولدي منهم من سيشارك، وإذا كان هناك مشكلة للمنافس ذلك يخصه".

واستدرك "اعتقد أنه من الطبيعي رؤية ما يناسب كافة الأندية مثل طلائع الجيش وسبورتينج للصعود والهبوط، فالجيش ينتظر مباراة ستحدد مصير مشاركته الإفريقية، اعتقد أنه من المفترض أن كل تلك الأمور مترتبة منذ فترة، وهذا شأن داخلي وخالص الاحترام لهم".

وتابع "التأجيل من عدمه لن يحدث فرقا معي، بقدر ما سيحدث فرقا على الشكل العام للمسابقة، أُعلن في البداية أن المباريات ستقام في تاريخ محدد ثم تغيرت المواعيد وتريد وضعي في ضغط مباريات بالدوري ولدي مباريات قوية ثم ألتقي الأهلي في منتصفها، هذا الأمر كله حمل زائد على لاعبي المنتخب".

وأوضح "خصوصا أن الاتحاد يتحدث على أن سبب التأجيل هو كأس العالم، وبالتأكيد هو الحدث المهم".

وأتم "متمسكون بالقائمة القديمة، ولكن السؤال متي وكيف وتلك هي المشكلة، خاصة أن كلام الاتحاد أن سبب التأجيل كأس العالم".

ويحتاج الزمالك لفوز وتعادل من المباراتين لحسم اللقب بشكل رسمي وبغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى.