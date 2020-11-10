مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: تم مد القيد المحلي لـ30 نوفمبر

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 21:38

كتب : أحمد الخولي

شعار الدوري المصري

قرر اتحاد الكرة مد فترة القيد المحلي إلى الـ30 من شهر نوفمبر الجاري بدلا من الـ19 من الشهر ذاته مراعاة لخوض قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح مقتضب لـFilGoal.com: "قررنا مد القيد تماشيا مع رغبة الأندية وللتوافق كذلك مع موعد إغلاق القيد الإفريقي وانتهاء النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا".

ويواجه الأهلي منافسه الزمالك في استاد القاهرة وفقا لما أعلنه وزير الرياضة أشرف صبحي وذلك في الـ27 من الشهر الجاري في نهائي دوري الأبطال.

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وكان محمود الخطيب رئيس الأهلي اجتمع مع عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية أمس الإثنين وشرح لهما وجهة نظره بشأن مد فترة القيد.

وقال مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- في وقت سابق لـFilGoal.com إن: "اتحاد الكرة مستوعب ما سيعانيه قطبي الكرة المصرية بسبب غلق القيد قبل نهائي دوري ابطال إفريقيا".

وأضاف "انتهاء فترة القيد قبل المباراة النهائية، يجبر الناديين على إجراء القيد قبل النهائي وخسارة لاعبين يمكنهم المشاركة أو أن يتم الإبقاء على لاعبين الموسم الماضي وفقدان كليهما حقهما في قيد صفقات جديدة ورحيل من لا رغبة فنية فيهم".

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