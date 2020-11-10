خبر في الجول - مسحة بانون سلبية وتأجيل موعد وصوله القاهرة

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 14:07

كتب : أحمد الخولي

بدر بانون - الأهلي

جاءت مسحة بدر بانون مدافع الرجاء المغربي القريب من الانضمام إلى الأهلي، سلبية وذلك بعد إعلانه في وقت سابق إصابة زوجته بفيروس كورونا "كوفيد 19". وذلك حسبما علم FilGoal.com.

بدر بانون

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أنه كان هناك قلق حول إصابته بالعدوى لكن الفحوصات الطبية أكدت سلامته، خاصة وأنه لم يكن يشعر بأي أعراض.

ورغم سلبية عينة اللاعب، إلا أن وصوله للقاهرة تأجل من أجل رغبته واستئذانه للبقاء في المغرب بضعة أيام أخرى للاطمئنان على حالة زوجته وشفائها.

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ووقع بدر بانون للأهلي 3 مواسم، مقابل 2 مليون دولار للرجاء بينما سيحصل اللاعب على 800 ألف دولار في الموسم الأول ثم 900 ألف دولار في الثاني ومليون دولار في الثالث. حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق.

وأعلن المدافع المغربي عن إصابة زوجته بفيروس كورونا عبر إنستاجرام.

بدر بانون يلعب في صفوف الرجاء منذ موسم 2014/2015 قادما من نهضة بركان.

صاحب الـ 27 عاما يملك 7 مباريات دولية مع منتخب المغرب. سجل فيهم هدفا واحدا.

الأهلي بدر بانون فيروس كورونا
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