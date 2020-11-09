وزير الرياضة: التفتيش القضائي على الزمالك قارب على الانتهاء.. سنطبق القانون

الاثنين، 09 نوفمبر 2020 - 20:41

كتب : FilGoal

أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة

أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اقتراب انتهاء التفتيش القضائي على نادي الزمالك.

وقال الوزير: " التفتيش القضائي على الزمالك قارب على الانتهاء بشكل كبير وخلال فترة وجيزة سنرى التقارير".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة صدى البلد " نتخذ الإجراءات القانونية وسنطبق القانون على كل المجريات وباللوائح وكل شيء".

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وأجاب الوزير على سؤال (هل يوجد مخالفات مالية في الزمالك؟) قائلا: "عندما تنتهي اللجنة وتُعلن النتائج سنتخذ الإجراءات".

وأوضح "اللجنة مزدوجة بين جهاز مركزي ومسؤولياته ووزارة الشباب والرياضة. اللجنتان لديهما ‫صفة الضبطية القضائية".

وأشار وزير الرياضة إلى " التفتيش على الكل وليس الزمالك فقط وتلك طريقة عمل جديدة للوزارة وسنسير على كل المؤسسات كل 3 أشهر".

وأكمل حديثه قائلا: " الفترة المقبلة ستشهد إخراج النتائج واتخاذ الإجراءات القانونية".

وشدد أشرف صبحي على " نحافظ على مؤسساتنا وهذا هو هدفنا وهو الحفاظ على الكرة والرياضة والإجراءات القانونية لا تكون ضد مؤسسة".

الزمالك تفتيش قضائي وزارة الرياضة
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