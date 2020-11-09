وزير الرياضة: التفتيش القضائي على الزمالك قارب على الانتهاء.. سنطبق القانون
الاثنين، 09 نوفمبر 2020 - 20:41
كتب : FilGoal
كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اقتراب انتهاء التفتيش القضائي على نادي الزمالك.
وقال الوزير: " التفتيش القضائي على الزمالك قارب على الانتهاء بشكل كبير وخلال فترة وجيزة سنرى التقارير".
وأضاف خلال ظهوره عبر قناة صدى البلد " نتخذ الإجراءات القانونية وسنطبق القانون على كل المجريات وباللوائح وكل شيء".
وأجاب الوزير على سؤال (هل يوجد مخالفات مالية في الزمالك؟) قائلا: "عندما تنتهي اللجنة وتُعلن النتائج سنتخذ الإجراءات".
وأوضح "اللجنة مزدوجة بين جهاز مركزي ومسؤولياته ووزارة الشباب والرياضة. اللجنتان لديهما صفة الضبطية القضائية".
وأشار وزير الرياضة إلى " التفتيش على الكل وليس الزمالك فقط وتلك طريقة عمل جديدة للوزارة وسنسير على كل المؤسسات كل 3 أشهر".
وأكمل حديثه قائلا: " الفترة المقبلة ستشهد إخراج النتائج واتخاذ الإجراءات القانونية".
وشدد أشرف صبحي على " نحافظ على مؤسساتنا وهذا هو هدفنا وهو الحفاظ على الكرة والرياضة والإجراءات القانونية لا تكون ضد مؤسسة".
تصريحات خاصة لبرنامج على مسئوليتى لـ د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة #صدى_البلد pic.twitter.com/P4mJJ8kI90— صدى البلد (@baladtv) November 9, 2020