مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: لا مفاوضات بين المساكني والمصري
الاثنين، 09 نوفمبر 2020 - 19:07
كتب : FilGoal
نفى مصدر مقرب من يوسف المساكني لاعب منتخب تونس عن وجود مفاوضات بينه وبين النادي المصري البورسعيدي.
يوسف المساكني
النادي : الترجي
وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "لم تحدث مفاوضات بين الطرفين".
وكشف "لم يتحدث أحد مع يوسف المساكني بشأن الانضمام إلى النادي البورسعيدي".
وتابع "لم تحدث مفاوضات من الأساس بين المساكني وأي نادي مصري في الفترة الحالية".
ويلعب يوسف المساكني لاعب منتخب تونس لصالح الدحيل القطري وسبق له اللعب لفريق الترجي التونسي.
وشارك المساكني في ثلاث مباريات مع فريقه بالدوري القطري هذا الموسم وساهم في صناعة هدف وحيد.
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