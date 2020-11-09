مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: متواصلون مع بانون بعد إصابة زوجته بـ كورونا.. والإعلان الرسمي خلال أيام

أوضح مصدر بالأهلي أن مسؤولي النادي متواصلون باستمرار مع بدر بانون مدافع الرجاء المغربي، والقريب من الانضمام للفريق، بعد إعلان إصابة زوجته بفيروس كورونا.

بدر بانون النادي : الأهلي الأهلي

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "ننتظر نتيجة المسحة الخاصة به، وإن كان سيتغير موعد سفره".

وأضاف "من المنتظر أن يصل اللاعب خلال الأيام المقبلة، وإعلان الصفقة بشكل رسمي".

ووقع بدر بانون للأهلي 3 مواسم، مقابل 2 مليون دولار للرجاء بينما سيحصل اللاعب على 800 ألف دولار في الموسم الأول ثم 900 ألف دولار في الثاني ومليون دولار في الثالث.

ولا يشعر بانون ، بأي عرض من أعراض فيروس كورونا.

وأعلن المدافع المغربي عن إصابة زوجته بفيروس كورونا عبر إنستاجرام.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب أنه سيخضع لمسحة اليوم الإثنين، وتظهر نتيجتها مساء نفس اليوم.

ومن المنتظر أن يسافر بانون إلى القاهرة يوم الأربعاء تمهيدا للانتظام مع الأهلي استعدادا للموسم المقبل.

بدر بانون يلعب في صفوف الرجاء منذ موسم 2014/2015 قادما من نهضة بركان.

صاحب الـ 27 عاما يملك 7 مباريات دولية مع منتخب المغرب. سجل فيهم هدفا واحدا.