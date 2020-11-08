إنبي يعاقب أسامة جلال

الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 22:17

كتب : أحمد الخولي

أسامة جلال - أجايي - الأهلي - إنبي

قرر مجلس إدارة نادي إني معاقبة أسامة جلال مدافع الفريق بتوقيع غرامة قدرها 150 ألف جنيه.

وجاء قرار مجلس إدارة إنبي بسبب ظهور أسامة جلال إعلاميا "دون أذن مسبق"، حسبما أشار النادي.

وسبق لإدارة إنبي التنبيه على أسامة جلال، وفقا لما ذكره النادي، بسبب "مخالفة لائحة الفريق مما يخل بنظام الفريق ويضع النادي في حرج تجاه القنوات المماثلة الأخرى".

أخبار متعلقة
أسامة جلال: المقابل المادي حال دون انضمامي للأهلي.. والزمالك فاوضني أسامة جلال: لا أعلم تطور المفاوضات مع الأهلي.. وهناك ناد آخر دخل بقوة رئيس إنبي لـ في الجول: الأهلي لم يطلب أسامة جلال.. والحديث بشأنه كان الموسم الماضي رئيس إنبي: الأهلي لم يطلب ضم أسامة جلال.. وطلبنا تجديد استعارة محمد شريف

وظهر أسامة جلال عبر قناة أون تايم سبورتس 2 في الساعات الأولى من يوم الأحد. (طالع التفاصيل)

أسامة جلال صاحب الـ 23 عاما شارك في 25 مباراة في الدوري الموسم الماضي.

في الدوري أسامة جلال إنبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب أستون فيلا: النضج يتزايد بين هؤلاء اللاعبين الرائعين 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
طبيب الزمالك يجيب لـ في الجول: هل أصيب عبد الله جمعة بكورونا مرة أخرى 27 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - عودة موسيماني 46 دقيقة | الدوري المصري
لاعب ليفربول: لا مجال للتراخي.. علينا مواصلة القتال بقوة كل مباراة ساعة | الدوري الإنجليزي
إجازة لـ ميسي ويغيب عن برشلونة ضد إيبار ساعة | الدوري الإسباني
طبيب الزمالك: مسحة جديدة لـ طارق حامد وعبد الله جمعة ساعة | مصر
وكيل ساسي لـ في الجول: الدحيل تواصل معي.. بابنا مفتوح لـ الزمالك ولكن ساعة | ميركاتو
الزمالك: ثمن مصطفى محمد لا يقل عن 78 مليون جنيه 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا 2 أبو تريكة: صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق.. ولن أفصح عن السر 3 اتحاد الكرة يعلن تأجيل قمة الدوري.. ولعب مؤجلات الجولة الثالثة في مكانها 4 الزمالك يكشف سبب خروج ساسي من مران الفريق
قد ينال إعجابك