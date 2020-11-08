انتهت - أرسنال (0) - (3) أستون فيلا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة أرسنال ضد أستون فيلا في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

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انتهت

** خروج تريزيجيه

** ق74 جوووووووول جديد لأستون فيلا عن طريق واتكنيس

** ق71 جوووووووول واتكنيس والهدف الثاني لأستون فيلا

** مشاركة بيبي ونيكيتاه بدلا من ويليان ولاكازيت

** وصول الدقيقة 60 وأستون فيلا مستمر في التقدم

** مشاركة سيبايوس بدلا من بارتي

** انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** ق40 رأسية خطيرة من لاكازيت كادت تكتب التعادل لأرسنال ولكنها تمر أعلى المرمى

** ق24 جوووووووول ساكا يسجل بالخطأ في مرماه لصالح أستون فيلا

** ق20 أرسنال (0) - (0) أستون فيلا

** فرصة خطيرة لأرسنال ولكن تسديدة ويليان خارج الملعب

** إلغاء هدف أستون فيلا بسبب وجود باركلي في موقف تسلل وحجب الرؤية على لينو

** جووول أول لـ أستون فيلا من تسديدة صاروخية من جون ماكين بعد مرور 45 ثانية فقط

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة