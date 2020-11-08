الشوط الثاني - أرسنال (0) - (3) أستون فيلا.. الثااالث
الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 21:03
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة أرسنال ضد أستون فيلا في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.
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** ق74 جوووووووول جديد لأستون فيلا عن طريق واتكنيس
** ق71 جوووووووول واتكنيس والهدف الثاني لأستون فيلا
** مشاركة بيبي ونيكيتاه بدلا من ويليان ولاكازيت
** وصول الدقيقة 60 وأستون فيلا مستمر في التقدم
** مشاركة سيبايوس بدلا من بارتي
** انطلاق الشوط الثاني
** نهاية الشوط الأول
** ق40 رأسية خطيرة من لاكازيت كادت تكتب التعادل لأرسنال ولكنها تمر أعلى المرمى
** ق24 جوووووووول ساكا يسجل بالخطأ في مرماه لصالح أستون فيلا
** ق20 أرسنال (0) - (0) أستون فيلا
** فرصة خطيرة لأرسنال ولكن تسديدة ويليان خارج الملعب
** إلغاء هدف أستون فيلا بسبب وجود باركلي في موقف تسلل وحجب الرؤية على لينو
** جووول أول لـ أستون فيلا من تسديدة صاروخية من جون ماكين بعد مرور 45 ثانية فقط
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة