استراحة - أرسنال (0) - (1) أستون فيلا.. تقدم للضيوف

الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 21:03

كتب : FilGoal

النني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة أرسنال ضد أستون فيلا في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

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** نهاية الشوط الأول

** ق40 رأسية خطيرة من لاكازيت كادت تكتب التعادل لأرسنال ولكنها تمر أعلى المرمى

** ق24 جوووووووول ساكا يسجل بالخطأ في مرماه لصالح أستون فيلا

** ق20 أرسنال (0) - (0) أستون فيلا

** فرصة خطيرة لأرسنال ولكن تسديدة ويليان خارج الملعب

** إلغاء هدف أستون فيلا بسبب وجود باركلي في موقف تسلل وحجب الرؤية على لينو

** جووول أول لـ أستون فيلا من تسديدة صاروخية من جون ماكين بعد مرور 45 ثانية فقط

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

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