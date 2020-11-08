التشكيل – تريزيجيه والنني أساسيان في لقاء أستون فيلا وأرسنال

الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 20:20

كتب : FilGoal

تريزيجيه أثناء تسجيل هدفه في شباك أرسنال

يشارك محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد أرسنال، بينما يجلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

على الجانب الآخر، يلعب محمد النني لاعب وسط أرسنال بشكل أساسي أيضا في تشكيل المدفعجية.

وأعلن دين سميث المدير الفني لأستون فيلا، تشكيل فريقه لمواجهة أرسنال.

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تريزيجيه الذي بدأ كأساسي في كل مباريات أستون فيلا بالدوري هذا الموسم قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء في مباراة ساوثامبتون الأخيرة، عاد للتشكيل الأساسي..

أما ميكيل أرتيتا فحافظ على التشكيل الذي انتصر على مانشستر يونايتد في لقاء الجولة الماضية.

وتنطلق المباراة في التاسعة والربع بتوقيت القاهرة.

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أحمد المحمدي تريزيجيه أستون فيلا أرسنال
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