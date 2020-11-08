مباشر قمة إنجلترا - سيتي (1)-(1) ليفربول.. خروج أرنولد للإصابة
الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 18:14
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ويلعب النجم المصري محمد صلاح أساسيا مع ليفربول أمام مانشستر سيتي.
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ق 63: خروج أرنولد للإصابة ونزول ميلنر
ق 61: نزول بيرناردو سيلفا وخروج فيران توريس
ق 59: خروج فيرمينو ونزول شاكيري
ق 55: عرضية رائعة من كانسيلو ورأسية خطيرة من جيسوس تمر جوار القائم
نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1
ق 44: هجمة خطيرة وتسديدة من أرنولد ينقذها ببراعة إيدرسون ويمسك بالكرة قبل أن تصل إلى جوتا على خط المرمى
ق 42: دي بروين يهدر ركلة الجزاء
ق 41: ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعدما لمست الكرة يد جو جوميز من عرضية دي بروين
ق 40: الحكم يعود لمشاهدة الفيديو بعد المطالبة بركلة جزاء للسيتي
ق 31: جووووووووول جيسوس والتعادل بعد تمريرة رائعة من دي بروين
ق 25: تمريرة رائعة من دي بروين إلى ستيرلينج الذي يهدر فرصة التعادل أمام أليسون
ق 13: جووووووووول صلاح والأول من ركلة جزاء
ق 11: ركلة جزاء لليفربول حصل عليها ماني بعد عرقلته من قبل كايل ووكر
انطلاق المباراة