مباشر قمة إنجلترا - سيتي (1)-(1) ليفربول.. خروج أرنولد للإصابة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

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ويلعب النجم المصري محمد صلاح أساسيا مع ليفربول أمام مانشستر سيتي.

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ق 63: خروج أرنولد للإصابة ونزول ميلنر

ق 61: نزول بيرناردو سيلفا وخروج فيران توريس

ق 59: خروج فيرمينو ونزول شاكيري

ق 55: عرضية رائعة من كانسيلو ورأسية خطيرة من جيسوس تمر جوار القائم

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 44: هجمة خطيرة وتسديدة من أرنولد ينقذها ببراعة إيدرسون ويمسك بالكرة قبل أن تصل إلى جوتا على خط المرمى

ق 42: دي بروين يهدر ركلة الجزاء

ق 41: ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعدما لمست الكرة يد جو جوميز من عرضية دي بروين

ق 40: الحكم يعود لمشاهدة الفيديو بعد المطالبة بركلة جزاء للسيتي

ق 31: جووووووووول جيسوس والتعادل بعد تمريرة رائعة من دي بروين

ق 25: تمريرة رائعة من دي بروين إلى ستيرلينج الذي يهدر فرصة التعادل أمام أليسون

ق 13: جووووووووول صلاح والأول من ركلة جزاء

ق 11: ركلة جزاء لليفربول حصل عليها ماني بعد عرقلته من قبل كايل ووكر

انطلاق المباراة