كلوب يوضح أسباب الدفع بـ صلاح وماني وفيرمينو وجوتا معا أمام سيتي

الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 18:10

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر سيتي

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أسباب الدفع بالرباعي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو وديوجو جوتا في الخط الأمامي بالتشكيل الذي يلعب به ضد مانشستر سيتي.

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي بملعب الاتحاد.

وقال كلوب عن الدفع بالرباعي صلاح وفيرمينو وجوتا وماني: "أعتقد أن ذلك سيكون منطقيا، هذا كل شيء".

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وأضاف لشبكة سكاي سبورتس قبل دقائق من انطلاق اللقاء "إذا كنت تريد الحصول على شيء من ملعب سيتي، فعليك أن تكون شجاعًا حقًا".

وأردف "عندما ترى هذه التشكيلة ستقول إنها تشكيلة هجومية ولكن إذا قام كل لاعب بدوره كما ينبغي ستعلم أنها تشكيلة تمتاز بصلابة دفاعية".

وتابع الألماني "أريد أن أرى جودة اللاعبين على أرض الملعب في مناطق مختلفة".

وأتم "كان لدينا يومين للتعافي بعد المباراة الأخيرة، ويومين للتدرب، ويومين للاستعداد للمباراة فنيا، وهذه هي التشكيلة التي قررنا اللعب بها".

محمد صلاح ليفربول ساديو ماني روبرتو فيرمينو ديوجو جوتا يورجن كلوب
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