مباشر في إسبانيا - برشلونة (1) (1) بيتيس.. جووووووول جريزمان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة وريال بيتيس في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــــا.

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ق.58 عيسى ماندي يبعد تسديدة ديمبيلي من على خط المرمى بذراعه

ق.55 تير شتيجن يتصدى لتسديدة قريبة من سانابريا

ق.49 جوووووووووول جريزمان يدرك التعادل بعد تفويت رائع من ميسي

دخول ميسي بدلا من أنسو فاتي مع بداية الحصة الثانية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+48 جووووووووول توني سانابريا يسجل التعادل لـ بيتيس

ق.39 فرصة خطيرة لـ بيتيس بعد عرضية أليكس مورينو تسديدة كريستيان تيّو التي علت القائم بقليل

ق.33 جريزمان يهدر ركلة الجزاء بعد تصدي كلاوديو برافو

ق.31 ركلة جزاء لـ برشلونة بعد عرقلة عيسى ماندي لـ أنسو فاتي

ق.26 جريزمان يواصل الإهدار بعد تمريرة رائعة بالكعب من بيدري، لكن تسديدة الفرنسي خارج المرمى

ق.22 جووووووول رائع من عثمان ديمبيلي بتسديدة يسارية مهولة

ق.11 المباراة المجنونة تتواصل، انطلاقة سريعة من جريزمان وتسديدة أرضية تعرف طريقها إلى خارج المرمى

ق.9 تصدٍ مميز من كلاوديو برافو أمام تسديدة فاتي في الزاوية الضيقة

ق.8 رأسية خطيرة من كارفاليو لكن تير شتيجن يتألق كالعادة

ق.8 اختراق مميز من مورينو وعرضية أرضية قوية أبعدها بوسكيتس بأعجوبة وكادت تسكن مرماه بالخطأ

ق.6 فرصة جديدة من برشلونة بواسطة فاتي هذه المرة الذي أطلق تسديدة رائعة جاوبت القائم الأيسر بقليل

ق.5 فرصة أولى خطيرة من جريزمان بعد تمريرة فاتي الرائعة، لكن الفرنسي يسدد خارج المرمى رغم امتلاكه الوقت والمساحة

بداية المباراة