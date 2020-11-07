مباشر في إسبانيا - برشلونة (1) (0) بيتيس.. جريزمان يهدر ركلة جزاء

السبت، 07 نوفمبر 2020 - 16:46

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة وريال بيتيس في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــــا.

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ق.33 جريزمان يهدر ركلة الجزاء بعد تصدي كلاوديو برافو

ق.31 ركلة جزاء لـ برشلونة بعد عرقلة عيسى ماندي لـ أنسو فاتي

ق.26 جريزمان يواصل الإهدار بعد تمريرة رائعة بالكعب من بيدري، لكن تسديدة الفرنسي خارج المرمى

ق.22 جووووووول رائع من عثمان ديمبيلي بتسديدة يسارية مهولة

ق.11 المباراة المجنونة تتواصل، انطلاقة سريعة من جريزمان وتسديدة أرضية تعرف طريقها إلى خارج المرمى

ق.9 تصدٍ مميز من كلاوديو برافو أمام تسديدة فاتي في الزاوية الضيقة

ق.8 رأسية خطيرة من كارفاليو لكن تير شتيجن يتألق كالعادة

ق.8 اختراق مميز من مورينو وعرضية أرضية قوية أبعدها بوسكيتس بأعجوبة وكادت تسكن مرماه بالخطأ

ق.6 فرصة جديدة من برشلونة بواسطة فاتي هذه المرة الذي أطلق تسديدة رائعة جاوبت القائم الأيسر بقليل

ق.5 فرصة أولى خطيرة من جريزمان بعد تمريرة فاتي الرائعة، لكن الفرنسي يسدد خارج المرمى رغم امتلاكه الوقت والمساحة

بداية المباراة

برشلونة ريال بيتيس في إسبانيا الدوري الإسباني
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