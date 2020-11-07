مباشر في إنجلترا - إيفرتون (1) (2) مانشستر يونايتد.. تغيير ثنائي للشياطين الحمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة إيفرتون ومانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

لمطالعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 80: تغيير ثنائي بنزول بوجبا وكافاني بدلا من ماتا ومارسيال.

ق 78: خروج جيمس رودريجيز ونزل شينيك توسون.

ق 72: راشفورد ينفرد تماما بالحارس ويسدد كرة في منتصف المرمى أبعدها بيكفورد.

ق 60: ركلة ثابتة للشياطين الحمر سقطت من يد بيكفورد بجوار القائم الأيمن لكن ماجواير سددها بركبته بصعوبة لتأتي فوق القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: جوووول ثاني لـ يونايتد.. عرضية من برونو من داخل المنطقة تمر أمام راشفورد الذي ارتقى لها برأسية وتسكن الشباك.

ق 27: تمريرة ثنائية من الجهة اليسري تصل إلى لوكاس ديني الذي يسدد من داخل منطقة الجزاء ويتصدى القائم الأيسر لكرته.

ق 25: جوووول التعادل لـ يونايتد.. عرضية من لوك شاو يرتقي لها برونو فيرنانديش الغير مراقب ويسجل الأول برأسية في شباك بيكفورد.

ق 19: جوووول أول لإيفرتون.. كرة طولية من بيكفورد يمهدها لوين برأسه إلى بيرنارد الذي يسدد كرة أرضية تسكن شباك دي خيا.

ق 15: مارسيال يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 6: عرضية من بيرنارد يحولها كالفيرت لوين برأسية تمر من فوق العارضة.

بداية اللقاء