مباشر في إنجلترا - إيفرتون (1) (2) مانشستر يونايتد.. تغيير ثنائي للشياطين الحمر

السبت، 07 نوفمبر 2020 - 14:11

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد - إيفرتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة إيفرتون ومانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

لمطالعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 80: تغيير ثنائي بنزول بوجبا وكافاني بدلا من ماتا ومارسيال.

ق 78: خروج جيمس رودريجيز ونزل شينيك توسون.

ق 72: راشفورد ينفرد تماما بالحارس ويسدد كرة في منتصف المرمى أبعدها بيكفورد.

ق 60: ركلة ثابتة للشياطين الحمر سقطت من يد بيكفورد بجوار القائم الأيمن لكن ماجواير سددها بركبته بصعوبة لتأتي فوق القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: جوووول ثاني لـ يونايتد.. عرضية من برونو من داخل المنطقة تمر أمام راشفورد الذي ارتقى لها برأسية وتسكن الشباك.

ق 27: تمريرة ثنائية من الجهة اليسري تصل إلى لوكاس ديني الذي يسدد من داخل منطقة الجزاء ويتصدى القائم الأيسر لكرته.

ق 25: جوووول التعادل لـ يونايتد.. عرضية من لوك شاو يرتقي لها برونو فيرنانديش الغير مراقب ويسجل الأول برأسية في شباك بيكفورد.

ق 19: جوووول أول لإيفرتون.. كرة طولية من بيكفورد يمهدها لوين برأسه إلى بيرنارد الذي يسدد كرة أرضية تسكن شباك دي خيا.

ق 15: مارسيال يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 6: عرضية من بيرنارد يحولها كالفيرت لوين برأسية تمر من فوق العارضة.

بداية اللقاء

مانشستر يونايتد إيفرتون الدوري الإنجليزي في إنجلترا
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