قائمة توجو - ديجني وكودجو لابا على رأس المنتخب لمواجهتي مصر

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 - 12:16

كتب : FilGoal

مصر - توجو

اختار الفرنسي كلود لوروا المدير الفني لـ منتخب توجو، 23 لاعبا لقائمة المنتخب التي تستعد لمواجهة مصر في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وشهدت القائمة استدعاء، القائد داكونام ديجني مدافع خيتافي الإسباني، وكذلك كودجو لابا مهاجم العين الإماراتي.

ويلتقي منتخب مصر الأول مع توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري.

أخبار متعلقة
الاتحاد التوجولي يوضح لـ في الجول موقف مباراة مصر بعد طلب تأجيل تصفيات غرب إفريقيا مصدر بـ منتخب مصر لـ في الجول: شارة القيادة بالأقدمية ضد توجو.. السعيد سيكون قائد الفريق منتخب مصر يضم 6 لاعبين من الأهلي استعدادا لمواجهتي توجو مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: لم نفكر في ضم فتحي في أي مرحلة

وجاءت قائمة المنتخب التوجولي كالآتي:

حراسة المرمى: دوفي أبوتشي (جيه دي أر ستارز الجنوب إفريقي) – عبدول مبارك أييجبا (أو تي أر التوجولي) – مالكوم باركولا (أولمبيل ليون الفرنسي)

الدفاع: خولسيه أجبوزو – يوسوفو أتي – لويك بيسيلي (بوردو الفرنسي) – داكونام ديجني (خيتافي الإسباني) – سيمون جيبجنون (دينامو تيبلسي الجورجي) – ستيف لاوسون – كانجنيفي أماتشيوتشيو (جبوهولي التوجولي)

الوسط: فلويد أتشيو – فلويد أياتي (غينتشلربيرجلي التركي) – إيلاس بيبو (هوفنهايم) – إليوم نيافيدجي – سيرجي سيكو – معروف تشاكي (كارا التوجولي) - ماثيو دوسيفي (تولوز الفرنسي) – جيليس سونو (أرزرومسبور التركي)

الهجوم: كيفين أهويكي دينكي (بيزيرس الفرنسي) – جوزيه دوكي – ديفيد هينين (جرينبول الفرنسي) – لابا كودجو (العين الإماراتي) – بينيل ملابا (اتحاد كلباء الإماراتي)

مصر تعادلت في الجولتين الأولى والثانية مع منتخبي كينيا وجُزر القُمر.

وتحتل مصر حاليا المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، وخلف جزر القُمر المتصدرة برصيد 4 نقاط، ثم كينيا بنقطتين، وتوجو بنقطة واحدة.

منتخب توجو مصر تصفيات كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
أخر الأخبار
قائمة ألمانيا - عودة ساني وجوندوجان وظهور ثنائي دفاعي لأول مرة 8 دقيقة | أوروبا
قائمة توجو - ديجني وكودجو لابا على رأس المنتخب لمواجهتي مصر 44 دقيقة | إفريقيا
الزمالك: الأهلي أفضل مع موسيماني عن فايلر.. وباتشيكو سار على خطى كارتيرون بشكل أفضل ساعة | دوري أبطال إفريقيا
باسم مرسي يقدم نصحية لـ مصطفى محمد.. ويرشح ثنائي للتألق في نهائي دوري أبطال إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
آس: ريال مدريد سيتحرك لضم هالاند.. وسببان يرجحان كفته في منافسة بايرن ويونايتد ساعة | أوروبا
رامون دياز يتولى تدريب بوتافوجو البرازيلي لإنقاذهم من شبح الهبوط ساعة | أمريكا
مواعيد مباريات الجمعة 6 نوفمبر 2020 - حجازي واتحاد جدة يواجهان التعاون.. ومباراتان في الدوري الإنجليزي 2 ساعة | السعودية
الزمالك: نشعر بالثقة قبل مواجهة الأهلي وليس غرورا.. والونش سيسافر إلى ألمانيا بعد نهائي دوري الأبطال 11 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 في الجول يكشف تفاصيل المشادة بين محمد فضل وكهربا في حفل تتويج الأهلي 4 بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس
قد ينال إعجابك