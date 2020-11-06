مواعيد مباريات الجمعة 6 نوفمبر 2020 - حجازي واتحاد جدة يواجهان التعاون.. ومباراتان في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 - 10:41

كتب : FilGoal

حجازي - اتحاد جدة

يواجه فريق اتحاد جدة الذي يلعب له المحترف الدولي المصري أحمد حجازي، نظيره التعاون السعودي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي في السادسة و45 دقيقة. ويذاع اللقاء على قناة السعودية الرياضية 2.

وفي نفس الجولة يواجه الهلال مضيفه الاتفاق في الرابعة والنصف مساء. ويذاع اللقاء على قناة السعودية الرياضية 1.

أخبار متعلقة
حجازي: الاتحاد أرسل لي فيديوهات لدراسة أهلي جدة.. وتحدثت كثيرا في الملعب حتى انسجم حجازي يبني حاجزا أمام السومة ويقود اتحاد جدة لإسقاط الأهلي لأول مرة منذ 2012 المشاركة الأولى.. حجازي أساسي في دربي جدة

ويستضيف برايتون نظيره بيرنلي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز في السابعة والنصف مساء، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 2".

ويواجه ساوثامبتون ضيفه نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات نفس الجولة في العاشرة مساء ويذاع اللقاء على نفس القناة.

ويحل مارسيليا ضيفا على ستراسبورج في الجولة الـ10 من الدوري الفرنسي في العاشرة مساء ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 1".

لمعرفة بقية مواعيد مباريات الجمعة من هنا

في السعودية الدوري السعودي أحمد حجازي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في إنجلترا - يونايتد يتحدى إيفرتون 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بنزيمة: يوم ما سيلعب مبابي في ريال مدريد 20 دقيقة | الدوري الإسباني
هدفا صلاح مرشحان للأفضل لـ ليفربول في سبتمبر 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل يونايتد - كافاني ومارسيال يواجهان إيفرتون.. ورونالدو بديل 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رونالدو لاعب شهر سبتمبر في مانشستر يونايتد 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
انتخابات الزمالك - هريدي أول المترشحين على مقعد الرئاسة.. والحنبلي في منصب النائب ساعة | مصر
كوكا أساسي للمباراة الثانية على التوالي أمام ألانياسبور ساعة | المحترفون
مدرب تورينو: مشجعو التورو أكثر من يوفنتوس في المدينة.. ولا يجب أن يشكرني أليجري 2 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 3 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 4 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا