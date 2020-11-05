كورييري ديلا سيرا: بالوتيلي يبدأ التدريب مع نادي درجة رابعة في إيطاليا

الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 19:49

كتب : FilGoal

ماريو بالوتيلي - بريشيا

بدأ ماريو بالوتيلي مهاجم ميلان وإنتر السابق التدريب مع أحد فرق الدرجة الرابعة الإيطالية.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية فأن بالوتيلي بدأ التدريب مع نادي فرانشاكورتا.

ويأتي سبب تدرب الدولي الإيطالي مع الفريق لأنه صديق لبعض مديري النادي.

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وينتظر بالوتيلي البالغ 30 عاما إمكانية الانضمام لفريق جديد بعدما فسخ تعاقده مع بريشيا الإيطالي في يوليو الماضي قبل نهاية الموسم.

ولم ينضم بالوتيلي إلى أي ناد مع انطلاق الموسم الجاري في القارة الأوروبية، رغم ارتباط اسمه باللعب لصفوف جنوى الإيطالي.

وسبق أن أبدت أندية بوكا جونيورز الأرجنتيني وفلامنجو البرازيلي، فيما حاول نادي كومو القابع في الدرجة الثالثة الإيطالية ضمه أيضا.

بالوتيلي سجل 5 أهداف مع بريشيا الموسم الماضي في الدوري الإيطالي.

ماريو بالوتيلي الدوري الإيطالي
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