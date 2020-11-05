تقرير: إنتر يفاوض لاوتارو لتمديد تعاقده بعد العودة من فترة التوقف الدولي

الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 13:53

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر - سيرخيو راموس - ريال مدريد

يعمل نادي إنتر على تمديد تعاقد لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق ويسعى لحسم ذلك عقب التوقف الدولي.

ويستعد لاوتارو للسفر إلى الأرجنتين للمشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وكشفت صحيفة كورييري ديللو سبورت أن إنتر سيبدأ مفاوضات تمديد عقد لاوتارو عقب العودة من التوقف الدولي مباشرة.

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ونجح لاوتارو في تسجيل هدفا وصناعة آخر في خسارة إنتر أمام ريال مدريد بهدفين مقابل ثلاثة في دوري أبطال أوروبا.

وأشار التقرير إلى أن إنتر يسعى لتقديم عرض جديد للمهاجم الأرجنتيني من أجل إقناعه بالاستمرار.

ويرتبط لاوتارو مارتينيز بتعاقد مع إنتر حتى صيف 2023.

وارتبط اسم اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية بالرحيل إلى برشلونة أو الدوري الإنجليزي وهو ما لم يحدث في النهاية.

ونجح لاوتارو مارتينيز في تسجيل أربعة أهداف وصناعة اثنين آخرين في تسع مباريات خاضهم هذا الموسم.

إنتر لاوتارو مارتينيز
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