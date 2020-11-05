تقرير: رئيس لاتسيو يفكر في مقاضاة يويفا بسبب استبعاد ثلاثي فريقه المتعافي من كورونا

الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 13:38

كتب : FilGoal

لاتسيو

يفكر كلاوديو لوتيتو رئيس لاتسيو لمقاضاة الاتحاد الأوروبي "يويفا" بعد استبعاد 3 لاعبين من فريقه رغم تعافيهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية.

وقالت الصحيفة إن هناك تقارير قد تم تسليمها تثبت تعافي الثلاثي تشيرو إيموبيلي ولوكاس ليفا وتوماس ستراكوشا من فيروس كورونا ووصلت إلى مكتب المدعي العام الفيدرالي في روما والسلطات الصحية كذلك.

لكن تم استبعاد الثلاثي من رحلة لاتسيو إلى روسيا يوم الأربعاء لمواجهة زينيت سان بيترسبرج ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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وأشار التقرير إلى أن رئيس لاتسيو أوضح أن فريقه لم يخرق البروتوكول ومستعد لخوض معكرة مع يويفا.

ولم يستبعد لوتيتو مقاضاة يويفا لكن هدفه الرئيسي هو تحقيق فحص موحد للمسحة من خلال الحوار من أجل وضع إطار مناسب للاعبين الذين أصيبوا بكوفيد 19 وتعافوا منه.

وتعادل لاتسيو بنتيجة 1-1 مع زينيت في روسيا يوم الأربعاء، ليحصد الفريق 5 نقاط من 3 مباريات في دور المجموعات، بعد الفوز ضد بوروسيا دورتموند والتعادل مع كلوب بروج.

ويتصدر دورتموند حاليا المجموعة في دوري الأبطال برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن لاتسيو الوصيف ثم كلوب بروج الثالث برصيد 4 نقاط ، ويتذيل زينت المجموعة بنقطة وحيدة.

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